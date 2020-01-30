Бывший свердловский полицейский отделался штрафом за браконьерскую ловлю рыбы

12:08 | 31.01.2020

Фото: Отдел государственной рыбоохраны

Серовский районный суд вынес определение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отделения полиции № 20 (с дислокацией в поселке Гари) межмуниципального отдела МВД России «Серовский» Сергея Рычкова и его знакомого Михаила Г., пойманных при ловле сетями. Они обвинялись по ч.3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).



Как рассказали корреспонденту veved.ru в аппарате суда, обвиняемым назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме этого, они полностью выплатили сумму ущерба, причиненного биоресурсам в размере 437 тысяч 400 рублей.



Напомним, что Рычков и Михаил Г. были задержаны сотрудниками ОП №20 МО МВД России «Серовский» в начале апреля 2019 года на реке Лозьва в Гаринском городском округе. При этом полицейским сначала пришлось погоняться за «рыболовами» – они решили покинуть место лова на болотоходе, направившись в близлежащую деревню.



Согласно оперативной сводке рыбоохраны, при задержании и досмотре транспортного средства было обнаружено: язь – 856 особей, лещ – 2 особи, окунь – 4 особи, щука – 8 особей общим весом 920 кг.Так же в транспортном средстве находились запрещённые орудия лова (сети) в количестве 4 штук.

© «Вечерние ведомости»