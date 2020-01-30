В Екатеринбурге обследовали двух пациентов с подозрением на коронавирус

12:16 | 31.01.2020

Фото: argumenti.ru

В больнице Екатеринбурга медики провели обследование двух пациентов с подозрением на коронавирус. По словам главы госздрава города Дениса Демидова, диагноз не подтвердился.



«У нас было два пациента с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Разновидностей вируса штук 10. У нас подтвержденного коронавируса нет, это обычный грипп», — цитирует портал Е1 Демидова.



На сегодняшний день, по словам главы госздрава, в больницах спокойная обстановка. Медики продолжают работать в штатном режиме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»