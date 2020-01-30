В Екатеринбурге с 1 февраля автобус №060 изменит маршрут

11:31 | 31.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге автобус №060 «Гипермаркет «ДОМ» - «ТК КОР» с 1 февраля изменит маршрут движения. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, он продлен до Парка Победы.



Автобус будет ходить до конечного пункта «Парк Победы» по улицам: Владимира Высоцкого – 40-летия Комсомола – Сыромолотова – Егоршинский подход – Шефская – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Баумана – Машиностроителей – Черниговский переулок – Медицинский переулок – 22 Партсъезда – 40 Лет Октября (обратно 40 Лет Октября – Суворовский переулок – Черниговский переулок – Машиностроителей) – Восстания – Ломоносова – Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Кировградская.



Отметим, что в маршрут также добавилась остановка «Уральских рабочих».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»