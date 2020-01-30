В Каменске-Уральском горящий мусор вывел на улицу 26 человек

11:20 | 31.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Каменске-Уральском горел мусор в пятиэтажном жилом доме. Из-за возгорания спасатели эвакуировали 26 человек, в том числе шестерых детей.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:04 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия выезжали 18 спасателей на пяти спецмашинах. Установлено, что на площади 13 квадратных метров горел мусор на первом и третьем этажах. Сотрудники МЧС эвакуировали по лестничным маршам 15 человек. При помощи дыхательного аппарата спасено 11 человек, в числе которых шесть детей.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:05 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»