 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

11:10 | 31.01.2020

Фото: прокуратура Свердловской области

Прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга назначили выходца с Кубани

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга назначен старший советник юстиции Максим Барзенцов, который до настоящего времени с 2015 года служил в должности старшего помощника прокурора Свердловской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты. Его предшественник, Андрей Иньшаков, в октябре 2019 года был назначен на должность заместителя прокурора Курганской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Максим Барзенцов имеет высшее юридическое образование. В 2002 году он окончил Кубанский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 2002 года, начав свою профессиональную деятельность с должности помощника Белореченского межрайонного прокурора Краснодарского края.

С 2007 года проходил службу в должности заместителя прокурора Староминского района Краснодарского края. В 2009 году был назначен на должность помощника прокурора Республики Адыгея по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

В органах прокуратуры Свердловской области служит с 2012 года. В 2014 году назначен на должность помощника прокурора Свердловской области по особым поручениям.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей Максим Барзенцов неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации, в том числе награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, Грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:12 | 31.01.2020
Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросла на 25%

14:01 | 31.01.2020
В Свердловской области в нескольких населенных пунктах отключили электричество

13:33 | 31.01.2020
В школах Перми пройдет единый день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей

13:21 | 31.01.2020
За два месяца пермяки купили 8 тысяч транспортных карт

13:20 | 31.01.2020
В Свердловской области осужден уралец, который поджег слепого инвалида-пенсионера

12:56 | 31.01.2020
Цыгане Екатеринбурга обратились к вице-губернатору области

12:49 | 31.01.2020
С начала зимнего содержания снежные полигоны приняли более 562 тысяч кубометров пермского снега

12:43 | 31.01.2020
Первая в России франшиза в области создания технопарков появится в Перми

12:40 | 31.01.2020
В Екатеринбурге профсоюзы выйдут на митинг

12:38 | 31.01.2020
Открылся первый в Пермском районе спортивный детский сад

12:28 | 31.01.2020
Выходные в Перми будут снежными

12:24 | 31.01.2020
Приставы забрали у екатеринбуржца иномарку из-за долгов

12:16 | 31.01.2020
В Екатеринбурге обследовали двух пациентов с подозрением на коронавирус

12:08 | 31.01.2020
Бывший свердловский полицейский отделался штрафом за браконьерскую ловлю рыбы

11:42 | 31.01.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург автомобиль насмерть сбил женщину

11:31 | 31.01.2020
В Екатеринбурге с 1 февраля автобус №060 изменит маршрут

11:25 | 31.01.2020
Сотрудники ГИБДД потребовали от владельцев маршруток в Екатеринбурге не ставить транспорт во дворах

11:20 | 31.01.2020
В Каменске-Уральском горящий мусор вывел на улицу 26 человек

11:10 | 31.01.2020
Прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга назначили выходца с Кубани

11:03 | 31.01.2020
Прокурор Свердловской области потребовал активизировать борьбу с коррупцией

комментариев: 1

10:44 | 31.01.2020
В Екатеринбурге перекроют движение по переулку Центральный рынок

10:31 | 31.01.2020
Полиция задержала ОПГ, укравшую из банков Москвы и Екатеринбурга 2,6 миллиона долларов

10:10 | 31.01.2020
Под Екатеринбургом ночью сгорела иномарка

09:59 | 31.01.2020
На берегу озера в Свердловской области продают два элитных дома за 170 и 180 миллионов рублей

09:45 | 31.01.2020
Жители Екатеринбурга не могут вылететь с Пхукета

09:33 | 31.01.2020
На Урале сгорел частный жилой дом

09:08 | 31.01.2020
В Екатеринбурге пропал пенсионер

30.01.2020

23:08 | 30.01.2020
Варламов назвал мэра Екатеринбурга диванным генералом

комментариев: 1

22:18 | 30.01.2020
В Екатеринбурге на Эльмаше снесут четыре ветхих дома

21:30 | 30.01.2020
В Екатеринбурге продают торговый центр за 115 миллионов

21:26 | 30.01.2020
«Автомобилист» со счётом 6:5 обыграл минское «Динамо»

комментариев: 1

20:17 | 30.01.2020
В екатеринбургской мэрии обсудили концепцию декоративного и праздничного освещения города

19:56 | 30.01.2020
На девяти улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена»

19:06 | 30.01.2020
В Екатеринбурге за год появилось 92 новых ресторана и кафе

18:50 | 30.01.2020
Автограф-сессия с участием Глеба Самойлова прошла перед матчем «Автомобилиста» в Екатеринбурге

18:41 | 30.01.2020
На капремонт школы №141 Екатеринбурга потратят 207 миллионов рублей





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 