Прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга назначили выходца с Кубани

11:10 | 31.01.2020

Фото: прокуратура Свердловской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга назначен старший советник юстиции Максим Барзенцов, который до настоящего времени с 2015 года служил в должности старшего помощника прокурора Свердловской области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты. Его предшественник, Андрей Иньшаков, в октябре 2019 года был назначен на должность заместителя прокурора Курганской области.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Максим Барзенцов имеет высшее юридическое образование. В 2002 году он окончил Кубанский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 2002 года, начав свою профессиональную деятельность с должности помощника Белореченского межрайонного прокурора Краснодарского края.



С 2007 года проходил службу в должности заместителя прокурора Староминского района Краснодарского края. В 2009 году был назначен на должность помощника прокурора Республики Адыгея по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.



В органах прокуратуры Свердловской области служит с 2012 года. В 2014 году назначен на должность помощника прокурора Свердловской области по особым поручениям.



За добросовестное исполнение служебных обязанностей Максим Барзенцов неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации, в том числе награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, Грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

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