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11:03 | 31.01.2020

Прокурор Свердловской области потребовал активизировать борьбу с коррупцией

В Свердловской области требует активизации работа по противодействию коррупции. Об этом было заявлено 30 января в прокуратуре Свердловской области на заседании коллегии, на котором подведены итоги работы в прошедшем году. Участие в коллегии приняли заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, начальник регионального УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев, руководитель СУ СК по Свердловской области Михаил Богинский, начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков отметил, что особое внимание в 2019 году уделялось вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции. По представлениям прокуроров 36 должностных лица органов власти области уволены в связи с утратой доверия, в том числе 16 депутатов представительных органов местного самоуправления, по материалам, направленным в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 41 уголовное дело.

Прокуратурой области продолжена практика обращения в доход Российской Федерации имущества служащих, расходы на приобретение которого не подтверждены их доходами, инициировано 13 процедур контроля за расходами.

Сергей Охлопков рассказал, что в истекшем году прокурорами выявлялись и пресекались нарушения закона при реализации 12 национальных проектов, в то числе при осуществлении закупок за счет средств соответствующих субсидий в сфере реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура».

По итогам прокурорского вмешательства удалось добиться погашения задолженности по оплате труда предприятиями области в размере свыше 710 млн. рублей, в том числе предприятиями-банкротами в размере 354 млн. рублей.

При переселении жителей области из аварийного жилья после прокурорского вмешательства возбуждено 5 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 103 должностных лица. В общей сложности улучшены условия проживания 1 140 граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Региональными операторами после вмешательства прокуратуры произведены перерасчеты в связи с неверным начислением платы за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в результате чего гражданами возмещено более 30 млн. рублей.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам погашена на сумму 800 млн. рублей.

Пресечено 1 275 незаконных проверок субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Сергей Охлопков также добавил, что требует усиления проводимая правоохранительными органами работа по профилактике преступности. Отдельное внимание должно быть уделено качеству предварительного расследования уголовных дел и повышению эффективности деятельности по возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

© «Вечерние ведомости»

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написал: Ири на   |   Сегодня, 12:14  
 
а в нижнем тагиле на прокуроров депутаты наплевали и на судебное решение тоже хахаха
  [цитировать]
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