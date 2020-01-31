В Екатеринбурге перекроют движение по переулку Центральный рынок

10:44 | 31.01.2020

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В связи с работами по устройству инженерных сетей с 3 по 10 февраля будет перекрыто движение по переулку Центральный рынок.



Работами займется ООО «Форум Сити». Пресс-служба мэрии Екатеринбурга сообщает, что элементы нарушенного благоустройства восстановят после проведенных работ.



В указанный период времени движение транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Малышева, Сакко и Ванцетти, Радищева. Водителей просят обращать внимание дорожные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»