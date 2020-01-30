В Екатеринбурге пропал пенсионер

09:08 | 31.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В столице Урала пропал 80-летний Борис Васильевич Алипов. Он ушел из дома 29 января и не вернулся.



Приметы: рост 175 см, среднее телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. В качестве особых примет указана татуировка на правом запястье «Боря».



На момент пропажи был одет в темно-синюю вязаную шапку, темно-синий пуховик до колена, черная вязаная кофта, черные классические брюки и черные ботинки.



Если вам что-либо известно о местонахождении Бориса Васильевича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить информацию инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Катерине 8-908-63-86-848.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»