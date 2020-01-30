В Екатеринбурге «Автомобилист» со счётом 6:5 обыграл минское «Динамо»

21:26 | 30.01.2020

30 января в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» в овертайме одержал победу над минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:5.



В составе уральского клуба отметились Анатолий Голышев (также забил гол в овертайме), Андрей Обидин, Питер Холланд, Михаил Мамкин и Рафаэль Батыршин. Среди гостей шайбы забили Евгений Ковыршин, Александр Павлович, Андрей Костицын и Михаил Стефанович (оформил дубль).



Напомним, этим матчем «Автомобилист» завершил свою домашнюю серию. Теперь команда отправляется на выезд по маршруту Магнитогорск-Новосибирск. 1 февраля уральцы сыграют с «Металлургом», 3 февраля – с «Сибирью».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»