В екатеринбургской мэрии обсудили концепцию декоративного и праздничного освещения города

20:17 | 30.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В администрации уральской столице сегодня, 30 января, состоялось совещание, посвященное обсуждению декоративного и праздничного освещения города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, праздничная иллюминация, установленная к Новому году на центральных улицах, будет использоваться также в День Победы, День города и другие праздники.



Освещение будет меняться в зависимости от праздничного сценария. На сегодняшний день компания-подрядчик, занимающаяся разработкой светового мастер-плана создала 15 базовых тем. Так, ко Дню защитника Отечества на опорах освещения появится пятиконечная звезда, а к Международному женскому дню эксперты разработали иллюминацию в виде алых тюльпанов. Ко Дню космонавтики предусмотрено украшение в виде ракеты, а ко Дню Победы – в виде георгиевской ленты.



На выходных, начиная с вечера пятницы, освещение будет радовать горожан искрящимся белым цветом.



Напомним, что сейчас декоративное праздничное освещение можно увидеть на проспекте Ленина от Вайнера до Московской и от улицы Луначарского до Бажова. Планируется, что позже этот список расширится.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»