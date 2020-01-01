В Екатеринбурге за год появилось 92 новых ресторана и кафе

19:06 | 30.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице за 2019 год открылись более 92 новых ресторана и кафе, об этом сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.



Согласно подсчетам специалистов комитета по товарному рынку, всего в городе 2520 тысячи объектов общественного питания.



«Среди современных тенденций отмечаются высокие темпы развития доступных (с учётом цены) форм предприятий общественного питания, рост числа национальных кухонь и сети ресторанов в торговых центрах, увеличение доли сетевых предприятий, распространение культуры питания вне дома, рост популярности заведений формата «открытая кухня», продвижение услуг в социальных сетях, востребованность сервиса доставки еды и другие», - рассказали в администрации.



Добавим, что на сегодняшний день оборот этой сферы услуг составляет 38,6 миллиарда рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»