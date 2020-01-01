Автограф-сессия с участием Глеба Самойлова прошла перед матчем «Автомобилиста» в Екатеринбурге

18:50 | 30.01.2020

Фото: Катерина Якушева

В Екатеринбурге в КРК «Уралец» перед матчем хоккейного клуба «Автомобилист» в рамках Дня уральского рока Глеб Самойлов вместе с группой The Matrixx принял участие в автограф-сессии. Кроме того, коллектив выступит в перерывах матча.



Специально к матчу клуб подготовил ретро-форму с эмблемой, под которой «Автомобилист» выступал в 80-х годах, в те времена, когда и был основан свердловский рок-клуб. Позже эти свитера можно будет приобрести в фирменном магазине клуба.



Напомним, «Автомобилист» встречает на родном льду минский клуб «Динамо». Сейчас в общей турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занимает девятое место и имеет в запасе 65 очков. «Динамо Минск» с 34 очками расположился на 24 строчке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»