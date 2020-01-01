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18:41 | 30.01.2020

Фото: 1723.ru

На капремонт школы №141 Екатеринбурга потратят 207 миллионов рублей

Школу №141 Екатеринбурга на Посадской, 75 закроют на ремонт почти на год. Согласно документации на портале госзакупок, на работы потратят 207 миллионов рублей из городского бюджета.

Подрядчик должен будет выполнить работы по готовой проектно-сметной документации. Специалистам будет необходимо провести ремонт наружных сетей и фасада, провести благоустройство и озеленение территории.

Планируется, что здание починят к 25 декабря 2020 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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