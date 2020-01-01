Уральский полпред экстренно собирает губернаторов на совещание

18:25 | 30.01.2020

Фото: zvu-74.ru

Полпред президента на Урале Николай Цуканов 31 января проведет совещание с губернаторами регионов УрФО по реализации послания президента Федеральному собранию, об этом рассказали в пресс-службе полпредства.



В пятницу на совещании, которое начнется в 16:00, каждый губернатор выступит с 10-минтуным докладом о планах по исполнению поручений Владимира Путина. На связь с полпредством также выйдут все федеральные инспекторы.



Напомним, что 29 января в Екатеринбург приезжал представитель президента РФ по внесению изменений в Конституцию, депутат Госдумы РФ Павел Крашенников и представил уральским властям законопроект.



Ранее, 15 января, президент выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в котором сообщил о необходимости проведения конституционной реформы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»