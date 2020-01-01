На «Уральской рублевке» устроили облаву на лесовозы

В Сысертском районе полицейские и сотрудники лесничества устроили «облаву» на водителей лесовозов, перевозящих древесину. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, на 30 января проверено более 20-ти автомобилей, выявлено 3 случая транспортировки древесины с нарушением.В отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждено административное производство по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ («Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа»). Самая суровая санкция статьи влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств.В 2019 году за аналогичные нарушения государственными лесными инспекторами Свердловской области возбуждено 32 дела об административных правонарушениях.