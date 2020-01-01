На Урале осудили трех участников запрещенной религиозной организации

18:03 | 30.01.2020

Фото: yandex.ru/images

На Урале трех местных жителей обвинили в участии в деятельности запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.



Следствие и суд установили, в Краснотурьинске 19-летняя девушка, 32-летний мужчина и 51-летняя женщина входят в подразделение «Свидетели Иеговы», деятельность которых запрещена на территории России. Они занимались миссионерской деятельностью.



Как пояснили в пресс-службе СКР, данной деятельностью подсудимые занимались уже после 17 июля 2017 года, когда вступило в законную силу решение Верховного суда РФ о ликвидации религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.



Обвиняемым назначили наказания в виде лишения свободы сроком от одного года до двух с половиной лет условно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»