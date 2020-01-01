Прокуратура сделала выговор мэру Екатеринбурга за бунт водителей «скорой»

17:42 | 30.01.2020

Фото: прокуратура Свердловской области

Свердловская прокуратура по поручению генпрокурора РФ проверила соблюдение прав водителей скорой помощи, которые хотели устроить забастовку и не выходить на смену в ночь на 1 февраля.



Напомним, что водители «скорых» были недовольные условиями, которые ставит новая компания-аутсорсинг «Феникс-Логистика»: работникам нужно будет оформлять ИП либо стать самозанятыми.



Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, сегодня региональный прокурор Охлопков проинформировал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о сложившейся ситуации, которая может повлечь рост социальной напряженности и высвобождение значительного количества работников. Он потребовал принять меры, направленные на защиту прав граждан в сфере труда и здравоохранения



Помимо этого, первый заместитель регионального прокурора Владимир Маленьких вынес главе Екатеринбурга предупреждение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении. Также выговор был главному врачу станции скорой помощи Игорю Пушкареву и руководителю «Феникс-Логистики» Павлу Шмакову.



Добавим, что сегодня также стало известно о том, что водители «скорых» отказались от планов устраивать забастовку, им удалось договориться с компанией-аутсорсером.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»