В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали лицей

16:35 | 30.01.2020

Фото: 2gis.ru

Сегодня днем в столице Урала эвакуировали лицей №8 имени С.П. Дягилева. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.



По данным ведомства, на территории гаражей, которые расположены рядом со школой, загорелся мусор. Это спровоцировало задымление, и детей пришлось выводить на улицу.



После того, как возгорание ликвидировали, все вернулись к учебному процессу.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»