В Роскомнадзоре состоялся День открытых дверей для операторов персональных данных

16:11 | 30.01.2020

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Во вторник, 28 января, Роскомнадзор провел публичный семинар для операторов персональных данных. Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты персональных данных, посетило более 120 представителей организаций, обрабатывающих персональные данные. В мероприятии, проведенном Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, приняли участие представители власти, финансовых и кредитных организаций. Одновременно аналогичные мероприятия прошли во всех территориальных управлениях Роскомнадзора.



Семинар открыл исполняющий обязанности руководителя Управления Роскомнадзора по УФО Александр Ермаков.

Участникам был представлен доклад «Требования законодательства о защите персональных данных». Присутствующие были проинформированы о порядке ведения Реестра операторов, о типовых нарушениях, а также о информационно-просветительской деятельности в сфере персональных данных. Отдельное внимание было уделено разъяснению вопросов локализации баз данных операторов на территории Российской Федерации.



Был отмечен значительный рост количества поступающих обращений граждан, что связано как с увеличением объемов обрабатываемой информации о личности, так и с повышением правовой грамотности граждан.



Всего в 2019 году в территориальные управления Роскомнадзора в УФО поступило 3623 обращения граждан и юридических лиц о возможных нарушениях, из которых подавляющее большинство – 3442 – относится к вопросам защиты персональных данных. Наибольшее количество жалоб касались действий кредитных организаций, коллекторских агентств, владельцев интернет-сайтов и организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ.

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