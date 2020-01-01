На трассе под Екатеринбургом офицер Росгвардии не дал замерзнуть женщине с ребенком

16:04 | 30.01.2020

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

На трассе под Екатеринбургом офицер Росгвардии Динар Кудашев, возвращаясь рано утром домой с дежурства на личном автомобиле, при подъезде к уральской столице спас женщину, которая увязла на автомобиле в сугробе. Остановившись, он увидел, что за рулем авто сидит женщина, а в салоне, на заднем сиденье, находится ребенок.



Выяснилось, что ранним морозным утром жительница Челябинска направлялась в Екатеринбург. При подъезде к городу автомобиль занесло в сугроб на обочину. Самостоятельно молодая мама выбраться уже не могла. После нескольких неудачных попыток вызволить автомобиль из снежного плена старший лейтенант Динар Кудашев остановил проезжающих мимо дорожных работников и вместе с ними помог женщине, сообщила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская.



«Меня глубоко тронуло, что человек сам остановился, несмотря на погоду и раннее время. Пока я сидела в застрявшей машине и перебирала страницы телефонной книжки в поисках знакомых в чужом городе, которые могли бы помочь, мимо равнодушно проезжали многочисленные автомобили. И никто из них так и не остановился. Хотелось бы сказать спасибо офицеру, который мотивирован на помощь людям», - рассказала водитель иномарки Анжелика Медведовская.

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