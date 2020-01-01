Лабораторию минобороны в Екатеринбурге оштрафовали за халатность при работе с возбудителями инфекции

16:01 | 30.01.2020

Фото: pravdaurfo.ru

Лабораторию министерства обороны в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения в работе с возбудителями инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе областного суда Свердловской области.



В сентябре прошлого года сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в деятельности лаборатории ФГКУ «1026 ЦГСЭН» МО РФ, расположенной на улице Декабристов, ряд грубых нарушений. В лаборатории отсутствует четкое разделение на «чистую» и «заразную» зоны, внутренняя отделка помещений микробиологического отдела имеет дефекты окраски окон, подоконников и потолков. Кроме того, в помещении микробиологического отдела вентиляция приточно-вытяжная, неавтономная, не оснащена фильтрами тонкой очистки, а помещения «заразной» зоны не оснащены боксами биологической безопасности II класса для работы с патогенными биологическими агентами.



Специалисты Роспотребнадзора не смогли оценить эффективность обеззараживания биологических тестов, так как отсутствовал термовременной химический индикатор на применяемый в лаборатории режим обеззараживания. Сотрудники лаборатории также допускали перенос инвентаря из «чистой» зоны в «грязную». Помимо этого, уборка помещений и мойка лабораторной посуды осуществлялась человеком, не имевшим соответствующей квалификации.



В пресс-службе облсуда рассказали, что выявленные нарушения влекут угрозу жизни и здоровью людей. В отношении лаборатории составили протокол, а Ленинский райсуд оштрафовал ФГКУ «1026 ЦГСЭН» МО РФ на 75 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»