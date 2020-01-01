В Екатеринбурге отремонтируют мост в Малом Истоке

15:44 | 30.01.2020

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Администрация Екатеринбурга планирует отреконструировать мост через реку Исток по улице Реактивной. Когда начнутся строительные работы, и буду ли они сопровождаться перекрытием движения для транспорта, неизвестно.



Постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для реконструкции моста, подписал на днях глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Общественные обсуждения по проекту прошли в ноябре-декабре прошлого года.

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