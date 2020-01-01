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15:27 | 30.01.2020
Фото: Катерина Якушева
«Их не интересует мнение жителей»: как прошёл первый массовый пикет у здания администрации Екатеринбурга
«Акция проводится в защиту частного сектора на Уралмаше, – рассказывает организатор протестной акции Андрей Худяков, – Администрация Екатеринбурга без какого-либо уведомления в самовольном порядке решает вопрос перевода наших земель под многоэтажное строительство. Все попытки жителей частного сектора на Уралмаше выйти на контакт с администрацией для решения этого вопроса не увенчались успехом. ТОС «Частник Веер» собрал 233 подписи под коллективным обращением к городской администрации, в результате обращение было отклонено из-за того, что не были предоставлены копии паспортов. Руководитель Орджоникидзевского района вместе с депутатом заксобрания в октябре на собрании жителей частного сектора сказал, что не допустит в своём районе никакой организации территориального самоуправления. Это грубейшим образом нарушает федеральный закон №133. Помимо коллективного письма, жители обращались индивидуально, но заявления на портале отклоняют под разными предлогами. Городские власти ссылаются на федеральное законодательство по переводу частного сектора. Но они не интересуются мнением самих жителей, организуют встречи с застройщиками и не пускают туда ни журналистов, ни жителей тех земель, о которых идут обсуждения».
Протестующие обеспокоены не только ситуацией с застройкой частного сектора на Уралмаше, но и в принципе отношением городских властей к жителям Екатеринбурга: «Целые территории домов, на строительство которых людям выдавалось разрешение, переводят в категорию "многоэтажное строительство" без разрешения граждан. Люди должны сидеть и ждать, когда придёт застройщик и начнёт выкручивать им руки, перекапывать дороги и вынуждать их продать дом. Мы все являлись свидетелями неоднократных поджогов. Допустим, летом прошлого года горел дом возле автовокзала, где строится ЖК "Федерация". Там не смогли договориться с хозяевами, и дом подожгли. Если посмотреть системно: май прошлого года – большие протесты против строительства храма, то есть против решения властей; лето и осень того года – большие протесты против объявленной стройки мусорного полигона в Шабрах; сейчас – обсуждение генплана, и опять протесты: Юго-Запад протестует, Уралмаш протестует. Не напрашивается ли мнение, что какие бы решения власти не принимал – они не попадают в интересы народа?», – рассказал Константин Анисимов, координатор свердловского отделения «Левого фронта».
В сегодняшнем массовом пикете приняли участие около 30 человек, столько и было заявлено организаторами. Акции будут проходить каждый день до 2 февраля включительно.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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