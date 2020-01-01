Жителям уральской столицы предложили добровольно сдать оружие и получить за это вознаграждение

15:24 | 30.01.2020

Фото: 66.rosgvard.ru

Силовики предлагают екатеринбуржцам сдать огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы и взрывчатку и получить за это деньги. В соответствии с действующим законодательством человека освобождают за незаконное хранение оружия, если он добровольно сдает свой арсенал.



Как рассказали в пресс-службе городской администрации, управление Росгвардии по Свердловской области напоминает, что за добровольную сдачу оружия можно получить денежные выплаты от одной до 4,5 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от вида оружия и его исправности.



За газовый пистолет предусмотрено вознаграждение в тысячу рублей, за охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом – три тысячи 300 рублей, а за гладкоствольное оружие – две тысячи. Стоимость боеприпасов зависит от калибра – от семи до 20 рублей.



Всего в прошлом году жители Среднего Урала добровольно сдали 53 единицы оружия, 19 тысяч 931 боеприпас и более килограмма пороха. Общая сумму вознаграждения составила 450 тысяч 595 рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»