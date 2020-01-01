В Екатеринбурге протестировали обновленный противогололедный реагент

15:03 | 30.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Сегодня, 30 января, мэрия Екатеринбурга презентовала новый способ отчистки улиц от снега и льда. Дорожные службы начали работать с противогололедным реагентом «Бионордом», который используется на дорогах, чтобы автомобили не скользили.



Обновленный реагент сделали жидким – теперь его гранулы смешиваются с соленой водой, превращаясь в жидкую субстанцию, которую используют на дорогах. Суть в том, что прошлая версия «Бионорда» слишком долго реагировала и буквально растапливала снег и лед, разводя на дорогах грязь. Теперь же этого можно будет избежать.



Как рассказал мастер Железнодорожного ДЭУ Андрей Лабыкин, обновленным реагентом обрабатываются только дороги, а на тротуары отсыпают мелкофракционный щебень. Лабыкин уверил, что новый «Бионорд» совершенно безопасен, машины от него не гниют.



Кром того, по словам мастера, после «смешивания» реагентом удается обработать больше дорог и трасс, затрачивая одну сумму денег. Такая технология уже внедрена в ДЭУ Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Ленинского районов. Планируется, что в ближайшее время ее также внедрят в ДЭУ Чкаловского и Октябрьского районов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»