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15:03 | 30.01.2020
Фото: yandex.ru/images
В Екатеринбурге протестировали обновленный противогололедный реагент
Обновленный реагент сделали жидким – теперь его гранулы смешиваются с соленой водой, превращаясь в жидкую субстанцию, которую используют на дорогах. Суть в том, что прошлая версия «Бионорда» слишком долго реагировала и буквально растапливала снег и лед, разводя на дорогах грязь. Теперь же этого можно будет избежать.
Как рассказал мастер Железнодорожного ДЭУ Андрей Лабыкин, обновленным реагентом обрабатываются только дороги, а на тротуары отсыпают мелкофракционный щебень. Лабыкин уверил, что новый «Бионорд» совершенно безопасен, машины от него не гниют.
Кром того, по словам мастера, после «смешивания» реагентом удается обработать больше дорог и трасс, затрачивая одну сумму денег. Такая технология уже внедрена в ДЭУ Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Ленинского районов. Планируется, что в ближайшее время ее также внедрят в ДЭУ Чкаловского и Октябрьского районов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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