На Урале мужчина заживо сжег инвалида, посчитав его обузой для бабушки

В Камышлове под суд отправят 24-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве инвалида, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.Следствие и суд установили, что днем 27 февраля прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в гостях в своей бабушки в деревне Камышловского района. В дома также находился престарелый сожитель бабушки, он являлся инвалидом первой группы по зрению.– В процессе общения у злоумышленника возник конфликт с данным пожилым человеком. Подсудимый упрекал инвалида в том, что он стал обузой для его бабушки. На почве ссоры молодой человек решил совершить убийство своего оппонента. С этой целью он облил его горючей жидкостью и выволок на улицу, где поджёг находившуюся на мужчине одежду. От полученных термических ожогов потерпевший скончался в больнице через непродолжительное время, – рассказали в региональном СКР.Областной суд Свердловской области назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Первые пять лет осуждённый будет отбывать в тюрьме.