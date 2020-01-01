В торговых центрах Екатеринбурга не будут раздавать медицинские маски

14:16 | 30.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В столице Урала отменили акцию по раздаче медицинских масок в торговых центрах. Причина отмена не уточняется.



Напомним, что в рамках акции планировалось раздать более пяти тысяч масок и информационных листовок в ТРЦ «Гринвич», «Мегаполис», «Алатырь», ТРК «Радуга-Парк», МТРК «КомсоМолл» и кинотеатре «Континент Синема».



Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Татьяна Аус, возможно, акция сможет состояться в обозримом будущем, однако дата проведения неизвестна.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»