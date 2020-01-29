В школы Екатеринбурга записали почти девять тысяч первоклассников

13:58 | 30.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В екатеринбургские школы записались 8 819 первоклассников. О промежуточных итогах записи детей в первые классы рассказали в управлении образования Екатеринбурга.



Как заявили в департаменте, на сегодня в автоматизированной информационной системе «Образование» зарегистрировано 8 819 уникальных заявлений: через портал госуслуг – 7 193, лично – 1 417, МФЦ/ЦМУ – 209.



В школах Екатеринбурга остается еще примерно восемь тысяч мест, предназначенных для жителей Кировского и Октябрьского районов – они смогут записаться через портал госуслуг в ночь на 31 января.



Напомним, что в этом году приемную кампанию решили разбить по административным районам. так, с 29 января открылся прием заявления для жителей Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов Екатеринбурга, с 30 января – Орджоникидзевского и Железнодорожного районов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»