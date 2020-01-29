В столице Урала нашли пропавшую 24-летнюю девушку

13:36 | 30.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска регионального УМВД России совместно с коллегами из отдела полиции №14 разыскали 24-летнюю Регину Гимранову. Она ушла из дома 17 января и не выходила на связь.



– За время ее отсутствия противоправных действий ею и в отношении нее не совершено. Уход из дома обусловлен желанием жить самостоятельно, – рассказали veved.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Ранее сообщалось, что девушка живет в районе Эльмаш вместе с мамой. Перед исчезновением Регина ни с кем не ссорилась, но с 17 января ее телефон был отключен. Девушку также искали волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»