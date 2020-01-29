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13:36 | 30.01.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В столице Урала нашли пропавшую 24-летнюю девушку
– За время ее отсутствия противоправных действий ею и в отношении нее не совершено. Уход из дома обусловлен желанием жить самостоятельно, – рассказали veved.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Ранее сообщалось, что девушка живет в районе Эльмаш вместе с мамой. Перед исчезновением Регина ни с кем не ссорилась, но с 17 января ее телефон был отключен. Девушку также искали волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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