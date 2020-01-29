«Автомобилист» сыграет домашний матч в ретро-форме в честь уральского рока, а в перерывах Глеб Самойлов

12:55 | 30.01.2020

Сегодня, 30 января, на домашнем матче «Автомобилиста» против минского «Динамо» вновь пройдет День уральского рока. В этом году он будет посвящен свердловскому рок-клубу, в котором начинали такие известные группы как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Урфин Джюс», «Настя», «Смысловые Галлюцинации» и «Агата Кристи». Один из участников последней — Глеб Самойлов, вместе с группой The Matrixx, выступит в перерывах матча, а с 18.20 до 18.45 в фойе состоится автограф-сессия музыкантов.



Кроме того, с 18.15 в фойе будет играть екатеринбургская группа Snowbox. Также на арене будут работать тематические фото-зоны, а самые яркие болельщики, пришедшие на игру в «роковых» образах, получат призы.



Стоит отметить, что специально к этому матчу «Автомобилист» подготовил ретро-форму с эмблемой, под которой команда выступала в 80-х годах – в те времена, когда и был основан свердловский рок-клуб. Позже эти свитера можно будет приобрести в фирменном магазине клуба.



Начало матча «Автомобилиста» - «Динамо» (Минск) в 19.00.

© «Вечерние ведомости»