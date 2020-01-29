На свердловском железнодорожном переезде поезд протаранил машину с ребенком

12:36 | 30.01.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На железнодорожном переезде в Свердловской области грузовой поезд протаранил легковой автомобиль, в котором находился ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР .



Авария произошла еще вчера, 29 января, в 14:33, однако известно о ней стало только сейчас. ДТП произошло на железнодорожном переезде 31 километра 5 пикета перегона Ива – Верхняя Салда. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Toyota Camry двигался в сторону поселка Свободный и на регулируемом ж/д переезде выехал на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с грузовым поездом.



В ДТП пострадали два пассажира иномарки – 42-летняя женщина и девятилетний ребенок, они находились на заднем сидении. Пассажиры получили телесные повреждения, их госпитализировали в центральную горбольницу Верхней Салды. Как рассказала женщина-водитель иномарки, она не заметила красный сигнал светофора перед переездом.



Грузовой состав в результате ДТП с рельсов не сошел. Также не было и задержки движения железнодорожного транспорта.



Следователи уральского следственного управления на транспорте СКР организовали по факту происшествия процессуальную проверку. Они осмотрели место ДТП и опросили работников локомотивной бригады. После проверки будет принято процессуальное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»