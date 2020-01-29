Транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию из-за задержки на девять часов рейса из Екатеринбурга во Вьетнам

11:46 | 30.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Транспортная прокуратура Свердловской области разбирается с авиакомпанией Royal Flight, которая на девять часов задержала рейс из Екатеринбурга во Вьетнам. Самолет должен был вылететь еще 29 января, однако отправление перенесли на сегодняшнее утро, в 06:19.



Как рассказали в транспортной прокуратуре, на рейсе Екатеринбург – Фукуок был зарегистрирован 331 пассажир, из них 38 детей. Представитель авиакомпании сообщил пассажирам об оказании всех необходимых услуг, но, по предварительным данным, им не была предоставлена гостиница. В связи с этим фактом, прокуратура решила проверить действия авиаперевозчика и наказать виновных.



Напомним, что сейчас также задерживают рейс из Таиланда в Екатеринбург. Уральцы должны были вернуться еще вчера, однако вылет перенесли на сегодняшний день.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»