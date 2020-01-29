В администрации Екатеринбурга чиновники встретились с организаторами предстоящей серии пикетов

10:24 | 30.01.2020

Вчера, 29 января, в Екатеринбурге состоялась встреча координатора Свердловского Левого Фронта Константина Анисимова и организатора серии групповых пикетов у городской администрации, которые начнутся сегодня, Андрея Худякова с представителями местной власти. Об этом veved.ru сообщил Константин Анисимов.



Во встрече приняли участие первый замглавы Екатеринбург Александр Ковальчик, замглавы города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов и другие чиновники. Темой встречи стало несогласие с проектом Генерального плана развития города Екатеринбурга и порядком его общественного обсуждения.



Константин Анисимов и Андрей Худяков задавали чиновникам вопросы о жителях, годами не попадавших под расселение ветхих деревянных бараках (например, по улице Молотобойцев, 3), о точечной уплотнительной многоэтажной застройке (например, строящаяся высотка во дворе домов по улице Большакова напротив КРК Уралец) и о сносе частного сектора.



– Принимая то или иное решение, чиновники городской администрации в первую очередь должны думать об интересах жителей города – сказал veved.ru координатор Свердловского Левого Фронта Константин Анисимов. – А так как этого не происходит, то не нужно обвинять в протестах политическую оппозицию. Уличные протесты – это закономерное следствие отсутствия результативного диалога власти с народом, это проявление дефицита доверия горожан к чиновникам администрации. Вот о чем нужно говорить.



Напомним, что сегодня в 12:00 у центрального входа городской администрации начнется серия пикетов, в которых примут участие жители аварийных, ветхих и старых многоквартирных домов, а также жители частного сектора, чьи дома попали под снос и кто с этим не согласен. Также пикеты будут проходить 31 января, 1 и 2 февраля. Организатором протестной акции выступил свердловский «Левый фронт».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»