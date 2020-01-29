Екатеринбургские водители «скорой» отказались от забастовки

09:40 | 30.01.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге водители «скорой помощи» отказались от забастовки после встречи с новым подрядчиком службы. Автомобилисты согласились на заключение трудового договора с компанией.



Напомним, что с 1 февраля обслуживание работы «скорой помощи» в нескольких микрорайонах Екатеринбурга будет передано на аутсорсинг компании «Феникс-Логистика». Водителям порекомендовали заключить с коммерсантом договоры-подряда, оформив ИП. При этом работники лишались социального пакета, включая отпуска. В качестве альтернативы водителям предложили трудовые договоры, но с жесткими ограничениями. Работники с этим не согласились и объявили о подготовке к забостовке.



Однако вчера, 29 января, состоялась встреча между водителями и предпринимателем. На встрече также присутствовал прокурор города. В результате водители объявили, что отменят забастовку и перейдут на трудовые договоры. Помимо этого, они потребовали провести индексацию зарплат. По этому вопросу встречу планируется провести через месяц.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»