Уральцы целые сутки не могут вылететь из Тайланда

09:17 | 30.01.2020

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Уже сутки уральские туристы не могут покинуть Тайланд, так как рейс Утапао — Екатеринбург всё откладывается. Туристы боятся оказаться в очаге распространения коронавируса, потому что в гостинице, где они ожидают своего рейса, находятся много китайцев.



Самолёт из Тайланда должен был вылететь еще вчера, 29 января, в 09:50. Однако, как рассказали отдыхающие, рейс переносили уже четыре раза, теперь говорят, что самолёт отправится 30 января в 15:00.



В авиакомпании Royal Flight сообщили, что задержка — производственная необходимость и оптимизация плана. Туроператор отвез отдыхающих в отель и обеспечил горячим питанием.



Добавим, что многим уральцам сегодня уже надо было выходить на работу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»