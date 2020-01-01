«Левый фронт» проведёт серию пикетов у здания администрации Екатеринбурга

21:39 | 29.01.2020

Завтра, 29 января, в 12:00 в столице Урала у здания городской мэрии начнётся серия пикетов против политики городских властей при утверждении Генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года. Организатором протестной акции выступит общественное движение «Левый фронт».



Групповые пикеты будут проходить четыре дня подряд, с 30 января по 2 февраля с 12.00 до 15.00 на тротуаре перед входом в городскую администрацию.



— Городские власти, рассматривая план застройки Екатеринбурга, как всегда, не стали прислушиваться к мнению народа, а выступили защитниками интересов крупных застройщиков и капитала. В результате, под снос попали вместо многочисленных трущоб, старых и ветхих бараков наши с вами новые частные дома, коттеджи, которые расположены в привлекательных для застройщиков местах. А строительством на наших землях планирует заняться компания «Астон. Екатеринбург», которая принадлежит экс-главе Орджоникидзевского района Вячеславу Трапезникову – рассказал Константин Анисимов, координатор «Левого Фронта».



Добавим, что за право провести групповой пикет в центре города общественники боролись долгое время. Они провели пять судебных заседаний и написали множество жалоб и требований. В итоге акцию протеста согласовали с министерством общественной безопасности Свердловской области.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»