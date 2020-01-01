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21:39 | 29.01.2020
«Левый фронт» проведёт серию пикетов у здания администрации Екатеринбурга
Групповые пикеты будут проходить четыре дня подряд, с 30 января по 2 февраля с 12.00 до 15.00 на тротуаре перед входом в городскую администрацию.
— Городские власти, рассматривая план застройки Екатеринбурга, как всегда, не стали прислушиваться к мнению народа, а выступили защитниками интересов крупных застройщиков и капитала. В результате, под снос попали вместо многочисленных трущоб, старых и ветхих бараков наши с вами новые частные дома, коттеджи, которые расположены в привлекательных для застройщиков местах. А строительством на наших землях планирует заняться компания «Астон. Екатеринбург», которая принадлежит экс-главе Орджоникидзевского района Вячеславу Трапезникову – рассказал Константин Анисимов, координатор «Левого Фронта».
Добавим, что за право провести групповой пикет в центре города общественники боролись долгое время. Они провели пять судебных заседаний и написали множество жалоб и требований. В итоге акцию протеста согласовали с министерством общественной безопасности Свердловской области.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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