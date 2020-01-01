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20:30 | 29.01.2020

Фото: finobzor.ru

На поддержку бизнеса в Свердловской области направят 2,5 миллиарда рублей

В Свердловской области на поддержку бизнеса в 2020 году направят не менее 2,5 миллиарда рублей, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

Как рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, объемы финансовой поддержки бизнеса будут сохранены на уровне не меньшем, чем в прошлом году.

«В 2020 году на поддержку малого и среднего бизнеса Свердловской области планируется направить 587 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. В 2019 году, в том числе за счет федеральной поддержки нам удалось докапитализировать существующие институты развития, а именно фонд микрофинансирования и гарантийный фонд. На сегодняшний день общий объем этих фондов составляет 3,5 миллиарда рублей. Мы планируем направить на финансовую поддержку в 2020 году не менее 2,5 миллиарда рублей», – отметила Виктория Казакова.

Добавим также, что, по словам директора свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Ильи Сулла, прошлый, 2019 год стал одним из самых успешных в истории организации. Сотрудники заключили почти 900 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства. Средняя сумма выданных займов при этом составила 2,3 миллиона рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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