В Екатеринбурге начали строить новый транспортно-пересадочный узел

19:38 | 29.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице начали строительство нового транспортно-пересадочного узла в Ботаническом микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе администрации города Екатеринбурга, объект станет крупнейшим пересадочным узлом за пределами Москвы.



Старт строительству сегодня, 29 января, дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и инвесторы Игорь Заводовский и Константин Погребинский.



Узел будет расположен в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Объездной. Планируется, что в состав комплекса войдут новый автовокзал, станция метро «Ботаническая», торговый центр и перехватывающие парковки.



Транспортный объект появится в Екатеринбурге к 2023 году.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»