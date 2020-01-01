Екатеринбургские медики обследуют пассажиров, прибывших из Китая

19:21 | 29.01.2020

Фото: vestikavkaza.ru

Врачи Екатеринбурга проводят обследование пассажиров, прибывших из Китая, в рамках комплекса мероприятий, призванных не допустить завоз коронавируса в Россию, об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.



Так, в аэропорту Кольцово специалисты организовали двойной тепловизионный контроль для пассажиров. Кроме того, сотрудники санитарно-карантинного пункта Управления Роспотребнадзора провели лабораторное исследования людей, прибывших из города Санья. В настоящее время врачи обследуют 237 проб материалов.



Также в Роспотребнадоре отметили, что гражданам, прибывшим из КНР, необходимо следить за своим самочувствием и при появлении любых симптомов заболевания обращаться к медикам.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»