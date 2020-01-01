В Нижнем Тагиле ищут пропавшего третьеклассника

19:08 | 29.01.2020

Фото: МО МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает пропавшего ученика третьего класса школы №68. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», Нагорнов Матвей Михайлович ушел 28 января в школу и не вернулся домой после занятий.



О пропаже ребенка рассказал его отец. Отмечается, что ранее мальчик уходил из дома, но возвращался самостоятельно поздно вечером.



Согласно описанию родителей, на вид ребенку 9-10 лет. Его рост около 162 сантиметров, у мальчика крепкое телосложение, темно-русые волосы и овальное лицо.



На момент ухода из дома ребенок был одет в куртку с надписью «Adidas», спортивные штаны и черные ботинки. С собой у мальчика был темно-синий рюкзак.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Матвея Нагорного просят сообщать в отдел полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 47-71-02, 47-71-56 или по телефону 02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»