Новости дня
18:39 | 29.01.2020
Фото: Катерина Якушева
В Свердловской области ожидается потепление
В четверг, 30 января, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, метель, отдельных районах изморозь. Температура воздуха ночью будет на отметке -17…-22°C, при прояснении ожидается -25…-30°C. Днем будет -7…-12°C, в горах и низинах -15…-20°C. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.
В пятницу, 31 января, будет также облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на западе до умеренного, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью ожидается -12…-17°C, на крайнем западе до -8°C, на крайнем севере -21…-26°C, а днем будет -5…-10°C, на крайнем западе до -1°C, на крайнем севере до -16°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.
В Екатеринбурге 30 января будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -17…-19°C, а днем -10…-12°C. Ветер южный 5-10 м/с.
В пятницу, 31 января, ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег. Ночью столбики термометров будут на отметке -12…-14°C, а днем температура воздуха прогреется до -5…-7°C. Ветер северо-западный 6-11 м/с.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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