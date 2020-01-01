В администрации Екатеринбурга представили Концепцию комплексного благоустройства

18:21 | 29.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сегодня, 29 января, во время совещания в мэрии, специалисты представили Концепцию комплексного благоустройства Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе администрации города, представлял проект начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга Алексей Храмов.



Он объяснил, что главная цель концепции – это формирование единых подходов к дальнейшему развитию территорий с учетом уникальных особенностей города и потребностей его жителей. Он предусматривает создание системы центрального пояса парков, скверов и бульваров, срединного кольца парковых зон и внешнего кольца лесопарков и лесов.



Стоит отметить, что, по мнению мэра города Александра Высокинского, данную концепцию необходимо обсуждать с горожанами. Он считает, что каждому жителю необходимо дать возможность внести свои идеи и замечания.



Добавим, что по итогам обсуждения документа власти приняли решение взять проект за основу разработки стандартов городского благоустройства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»