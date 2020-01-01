Владелец аттракционов, с которым расторгли контракт, подал иск в суд на центральный парк Екатеринбурга

18:01 | 29.01.2020

Фото: 2gis.ru

Владелец аттракционов, которого попросили убрать оборудование с территории ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге, подал иск в арбитражный суд Свердловской области. Заявление было подано 28 января.



Напомним, что после Нового года новый директор парка Екатерина Кейльман из-за нарушений со стороны владельца аттракционов расторгла договор с ООО «Вик-Атр». Все оборудование было вывезено с территории парка. Арендатор считает, что это было сделано незаконно.



Ранее Кейльман рассказывала, что договоры были расторгнуты после проверки, в ходе которой были найдены нарушения по технике безопасности и режима работы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»