В Екатеринбурге могут отказаться от системы аутсорсинга автомобилей «скорой помощи»

17:38 | 29.01.2020

В администрации Екатеринбурга заявили о планах отказаться от аутсорсинга машин «скорой помощи». Данное заявление прозвучало сегодня, 29 января, при приемке 21 автомобиля, которые прибыли в столицу Урала из Перми в рамках аутсорсинга, сообщает Накануне.RU.



Напомним, что уже с 1 февраля новые автомобили скорой помощи будут обслуживать вызовы на трех подстанциях Екатеринбурга. Сейчас 18 бригад «скорой» работают на автомобилях компании-аутсорсера. Уже в апреле этого года на такой формат перейдут еще две станции уральской столицы.



Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, компания, которая предоставляет транспорт, также трудоустраивает водителей. Замглавы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов сообщил, что всего в Екатеринбург к апрелю поступит 38 машин скорой помощи, но полностью переходить на формат аутсорсинга не планируется.



– Напротив, я надеюсь, что к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать свое 300-летие и когда на его территории пройдут Всемирные студенческие игры, все бригады «скорой помощи» будут работать только на наших машинах, без аутсорсинга. У нас есть план закупки автомобилей «скорой помощи», которого мы будем придерживаться, – заявил Дмитрий Баранов.



Добавим, что ранее 70 водителей «скорой помощи» Екатеринбурга выразили недовольство о приходе новой аутсорсинговой компании. Они пригрозили не выходить на работу в ночь на 1 февраля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»