В Екатеринбурге прошло заседание рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ

17:00 | 29.01.2020

Фото: Евгений Куйвашев / Instagram

Сегодня, 29 января, в Екатеринбурге прошло заседание рабочей группы по внесению изменений в Конституцию России. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.



В заседании приняли участие депутат Госдумы Павел Крашенинников, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, депутаты Заксобрания Свердловской области, ученые-юристы и видные эксперты.



Напомним, что с инициативой внести изменения в Конституцию России выступил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В первом чтении Госдума уже приняла закон о поправках. Перед вторым чтением собираются предложения со всех регионов страны.



– Суть предлагаемых поправок сводится к конституционному закреплению социальных гарантий для россиян, совершенствованию государственного управления и усилению суверенитета России. Отмечу, что изменения не коснутся фундаментальных основ Конституции, – пишет Куйвашев в Instagram.



Добавим, что по вопросу внесения изменений в основной закон страны состоится всенародное голосование. Оно пройдет после завершения основной работы над поправками. «Свердловская область готова к проведению честного и открытого голосования», – отмечает Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»