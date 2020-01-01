В Нижнем Тагиле школы и детсады закрыли на карантин

16:18 | 29.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В Нижнем Тагиле на карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ отправили 13 классов в пяти школах и закрыли 23 группы в 22 садах. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на заместителя начальника отделения Роспотребнадзора Ольгу Котову.



За неделю в Нижнем Тагиле медики зафиксировали почти две тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 20% выше показателя предыдущей недели.



Напомним, что в Нижнем Тагиле также ввели карантин в трех городских больницах: ЦГБ №1, ЦГБ №4 и Демидовской больнице

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»