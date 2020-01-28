 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

15:33 | 29.01.2020

Фото: Алексей Медведев / wikimapia

На Вторчермете вместо детского сада появится жилая высотка

В Екатеринбурге на месте бывшего детского садика, расположенного на улице Агрономическая,55, ГК «Виктория» построит жилую высотку. Об этом заявил директор застройщика Борис Шварц.

Как рассказал директор, на данный момент идет проектирование, после чего пройдет государственная экспертиза. Если застройщик выйдет на строительство в этом году, то жилой дом будет сдан уже в первом-втором кварталах 2022 году.

Добавим, что ранее также решилась судьба заброшенной двухэтажки на улице Сухоложской. Раньше в этом здании располагался реабилитационный центр «Пеликан», но было решено, что администрация Екатеринбурга сделает из него детский сад.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:06 | 29.01.2020
Анатолий Литовченко предложил расширить программу «Земский доктор»

16:05 | 29.01.2020
На Южном Урале появится новое производство

15:58 | 29.01.2020
С 1 февраля транспортная карта может использоваться в качестве проездного в общественном транспорте Перми

15:54 | 29.01.2020
Москвичка украла в магазине аэропорта Кольцово дорогостоящие украшения

15:33 | 29.01.2020
На Вторчермете вместо детского сада появится жилая высотка

15:15 | 29.01.2020
31 января в Кировском районе Перми откроются две городские ярмарки

15:12 | 29.01.2020
В ТРЦ Екатеринбурга волонтеры и медики будут раздавать горожанам маски

14:55 | 29.01.2020
В школах Екатеринбурга не хватило мест для записи детей в первые классы

14:42 | 29.01.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов проверить статус платежей за тепло

14:24 | 29.01.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на архитектора Александра Кротова

14:14 | 29.01.2020
В музее МВД в Екатеринбурге прошли экскурсии для уральских студентов

13:55 | 29.01.2020
Три больницы Нижнего Тагила закрыли на карантин

13:34 | 29.01.2020
Жителям деревни под Нижним Тагилом вернули электричество спустя 13 лет

13:07 | 29.01.2020
В столицу Урала из Перми привезли 21 машину «скорой помощи»

12:40 | 29.01.2020
В Екатеринбурге начался ремонт трубопровода в районе Старая Сортировка

12:13 | 29.01.2020
В Екатеринбурге откроется ресурсный центр для пожилых людей

11:42 | 29.01.2020
«Уральские авиалинии» закрыли рейсы в Европу из-за коронавируса

11:20 | 29.01.2020
В Каменске-Уральском ищут пропавшую бабушку

10:59 | 29.01.2020
Больница Екатеринбурга закупила противочумные костюмы

10:50 | 29.01.2020
В Перми с 1 февраля появится тарифное меню, которое позволит экономить деньги при оплате в общественном транспорте

10:40 | 29.01.2020
Администрация Екатеринбурга покажет проект канатной дороги от Академического до Ботаники

10:19 | 29.01.2020
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для автобусного маршрута №53

10:01 | 29.01.2020
Пассажирку рейса Москва — Екатеринбург хотели снять с самолёта из-за детского горшка

09:48 | 29.01.2020
Баскетбольный клуб УГМК обыграл соперниц из Риги

09:32 | 29.01.2020
Прокуратура Екатеринбурга вмешается в ситуацию с протестующими водителями «скорых»

09:13 | 29.01.2020
В Нижнем Тагиле из-за «Лыжни России» изменится схема движения транспорта

28.01.2020

22:45 | 28.01.2020
В Екатеринбурге на Сортировке горела квартира в 10-этажном доме

20:42 | 28.01.2020
В метро Екатеринбурга появились отремонтированные вагоны

19:15 | 28.01.2020
В Екатеринбурге состоялось вручение премии Павла Бажова

19:04 | 28.01.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего весной свердловчанина

18:53 | 28.01.2020
Пермский робот-продавец начал работать в московском аэропорту «Внуково»

18:44 | 28.01.2020
В Перми и Добрянке заменят лифты для 14 тысяч жителей

18:22 | 28.01.2020
Экс-глава департамента рекламы МУГИСО рассказал о причинах побега в письме из СИЗО

17:56 | 28.01.2020
На Ботанике заложат первый камень нового транспортно-посадочного узла

17:42 | 28.01.2020
Ректор УрФУ встретился с новыми главами департаментов гуманитарного института

17:30 | 28.01.2020
Жительница Кировграда обвиняется в убийстве своего мужа





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 