На Вторчермете вместо детского сада появится жилая высотка

15:33 | 29.01.2020

Фото: Алексей Медведев / wikimapia

В Екатеринбурге на месте бывшего детского садика, расположенного на улице Агрономическая,55, ГК «Виктория» построит жилую высотку. Об этом заявил директор застройщика Борис Шварц.



Как рассказал директор, на данный момент идет проектирование, после чего пройдет государственная экспертиза. Если застройщик выйдет на строительство в этом году, то жилой дом будет сдан уже в первом-втором кварталах 2022 году.



Добавим, что ранее также решилась судьба заброшенной двухэтажки на улице Сухоложской. Раньше в этом здании располагался реабилитационный центр «Пеликан», но было решено, что администрация Екатеринбурга сделает из него детский сад.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»