В ТРЦ Екатеринбурга волонтеры и медики будут раздавать горожанам маски

15:12 | 29.01.2020

Завтра, 30 января, в столице Урала пройдет акция по неспецифической профилактике гриппа. В торговых центрах медики и студенты-волонтеры Свердловского областного медколледжа будут раздавать екатеринбуржцам медицинские маски.



Как сообщает главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Харитонов, в феврале традиционно ожидается волна гриппа и ОРВИ. В период с 20 по 26 января было зарегистрировано уже 13 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, а это на 25% выше уровня прошлой недели. Также рост заболеваемости в 1,4 раза отмечается среди детей.



Акция будет проходить с 17:00 до 19:00 в ТРЦ «Гринвич», «Мегаполис» и «Алатырь», ТРК «Радуга-Парк», МРТК «КомсоМолл» и в кинотеатре «Континент Синема». Медики планируют раздать горожанам более пяти тысяч масок и информационных листовок.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»