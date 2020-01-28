В музее МВД в Екатеринбурге прошли экскурсии для уральских студентов

14:14 | 29.01.2020

Фото предоставил Валерий Горелых

Вчера, 28 января, в музее ГУ МВД России по Свердловской области прошли экскурсии для учащихся вузов и колледжей уральской столицы. Мероприятия приурочили ко Дню студента и к 76-й годовщине со дня полного освобождения от фашистской блокады Ленинграда, сообщает пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.



По данным полковника Горелых, посетителями музейного комплекса также стали и студенты колледжа культуры и искусств. Их познакомили с историей органов внутренних дел Среднего Урала, с фактами героизма личного состава, первыми образцами форменного обмундирования гарнизона, работой кинологов и боевыми буднями на территории Северного Кавказа.



– Особо впечатлил ребят подвиг капитана МВД Николая Жолобова из Березовского. 15 июля 2001 года он возле общежития поселка Первомайский, спасая жизни людей, лег на гранату, которую привел в действие пьяный местный дебошир. Сейчас на том месте стоит памятник. За свой поступок Николай Жолобов был посмертно награжден Орденом Мужества. В настоящее время в системе МВД служит его сын Никита, – рассказал Валерий Горелых.



Экскурсию проводили действующие сотрудники полиции. О становлении на Урале ГАИ-ГИБДД рассказал лейтенант Анатолий Русинов и показал студентам технические средства, применявшиеся инспекторами ДПС в прошлом столетии, и раритетный мотоцикл, на котором когда-то ездил лично начальник ГАИ Екатеринбурга.



– Одной из основных целей данной акции является профориентация молодежи. Студенты и учащиеся колледжей удивлялись, что, даже имея не профильное образование, которое, казалось бы, не подходит для поступления на службу в органы внутренних дел, они все равно могут стать сотрудниками полиции и продолжить обучение в вузе системы МВД. Для этого на встречу приглашаем офицеров, которые как раз окончили не профильное учебное заведение, но много лет работают в силовых структурах, – отметила начальник музея капитан Светлана Фетюкова.



Кроме того, культурный центр главка также организовал для посетителей мини-концерт. Сотрудники органов исполнили песню «Бьется в тесной печурке огонь», а педагоги и учащиеся подпевали.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»