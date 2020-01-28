Три больницы Нижнего Тагила закрыли на карантин

13:55 | 29.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В трех больницах Нижнего Тагила введены ограничительные мероприятия из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией. Речь идет о ЦГБ №1, ЦГБ №4 и Демидовской горбольнице. Об этом сообщает ИА «Все новости».



В ЦГБ №1, которая находится на улице Максарёва, карантин объявили вчера, 28 января, чтобы не допустить заноса инфекций в стационар. Посещение больных ограничено, а тяжелобольных пациентов можно навещать только при наличии пропуска, при этом с собой необходимо взять маску и бахилы. Передачи принимают через запасной вход главного корпуса в будни с 16:00 до 19:00, а в выходные с 10:00 до 13:00 или с 16:00 до 19:00. Понедельник – санитарный день.



В ЦГБ №4, которая расположена на улице Солнечная, ограничения ввели еще 24 января и распространили на стационар и поликлинику. Как рассказала начальник организационно-методического отдела Ирина Конюхова, в больнице действует режим повышенной готовности в связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями. Специалисты следят за достаточным количеством противовирусных препаратов, усилена дезинфекция, а также действует масочный режим.



В Демидовской городской больнице рассказали, что у них действуют ограничительные мероприятия еще с осени прошлого года. У медиков такая же задача – не допустить распространения инфекции в стационаре. В больнице запрещены плановые госпитализации пациентов с признаками ОРВИ и других схожих по этиологии заболеваний, а также повышены требования к обработке помещений, чаще проводится кварцевание, действует масочный режим.



Карантин в больницах будет снят только тогда, когда снизится общий уровень заболеваемости.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»